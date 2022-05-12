Борис Майоров: «Третьяка поддерживает президент России, в регионах его хорошо знают. Альтернативы на выборах ФХР, скорее всего, не будет»

поделился мыслями о Владиславе Третьяке.

– Президентом ФХР в мае вновь переизберут , учитывая, что Илья Ковальчук и Павел Буре отказались участвовать в выборах?

– Как я слышал, в нашем хоккее образовалась группировка бывших энхаэловцев, которые хотели бы получить власть в ФХР, но что-то у них не получилось. А раз так, то других кандидатов, кроме Третьяка, и нет.

У него солидный административный ресурс. Третьяка поддерживают и президент страны, и председатель совета министров. И в хоккейных регионах его хорошо знают.

Конечно, у Третьяка есть свои недостатки, но альтернативы на выборах президента ФХР у него, скорее всего, не будет. Я не слышал, чтоб кто-то еще выдвигался. Может быть, не отказался бы занять этот пост. Но он же сам избрал для себя тренерский путь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»