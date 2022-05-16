Жамнов получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на Олимпиаде-2022

получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на .

Напомним, что национальная команда заняла второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).

«Заседание тренерского штаба получилось плодотворным и полезным.

Были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборной по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время Игр.

Также обсуждались ошибки и недочеты, которые не позволили сборным выполнить задачу на турнир.

Напомню, что перед мужской сборной стояла задача занять на Играх в Пекине первое место, перед женской – попасть в число медалистов

Оба тренера – и Жамнов, и Бобарико – получили за Олимпиаду оценки «удовлетворительно».

Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе и кадровые решения, будут приняты Федерацией хоккея России позднее», – сказал президент ФХР .

В тренерском совете ФХР принимали участие Третьяк, первый вице-президент федерации Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и председатель совета Борис Майоров.

Также в состав совета вошли Игорь Тузик, Борис Михайлов, Валерий Брагин, Игорь Никитин, Сергей Зубов, Владимир Филатов.