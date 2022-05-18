Хоккейный агент: «Питтсбург» активно ведет переговоры с Кузьменко. Не мой клиент, но я знаю, что у них уже второй раунд»

ведет переговоры с Андреем Кузьменко.

Как сообщает «Матч ТВ», об этом рассказал известный хоккейный агент, знакомый с ситуацией.

«Пингвинс» активно ведут переговоры с . Не мой клиент, но я знаю, что у них уже второй раунд переговоров.

И представьте, если в следующем сезоне мы в «Питтсбурге» увидим связку Малкин – Кузьменко. Это будет очень интересно!» – сказал агент.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в составе . В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Кузьменко встретился с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла» (Эллиотт Фридман)