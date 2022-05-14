Кузьменко простился со СКА: «Незабываемые 4 года. Питер – мой маленький северный рай!»

опубликовал сообщение в связи с уходом из .

«Дорогие мои питерские болельщики!

Подошел к концу мой игровой период в прекрасной команде СКА. Мне бы хотелось от всей души поблагодарить вас за эти незабываемые 4 года в форме СКА!

Также выражаю глубокую благодарность руководству и всему персоналу клуба, который был рядом со мной каждый день и помогал мне прогрессировать все это время! Питер – мой маленький северный рай!

До новых встреч и новых побед!» – написал нападающий.

Сообщалось, что Кузьменко встретился с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла».