Василий Каменев о Кузьменко в НХЛ: «Пусть попробует. Если не получится, приобретет опыт, мастерство и вернется еще более статусным игроком»

Василий Каменев поделился мнением о перспективах в .

– Кузьменко собрался в НХЛ. Видите его перспективы заиграть в Северной Америке? Не повторит ли он судьбу Гусева, Ткачева, Шипачева?

– Пусть попробует себя там, хотя бы годик. Когда еще ехать? Ему уже 26. Сезон у него в КХЛ очень удачный, если не получится за океаном, то закроет эту тему. Но может и закрепиться.

Михеев же играет в . Хотя не такой звездный игрок, не уровня Капризова. Не исключено, что и у Андрея получится. В конце концов, приобретет опыт, мастерство и вернется на родину еще более статусным игроком. У Шипачева там не пошло, но в все равно он лидер, – сказал бывший нападающий .

Кузьменко встретился с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла» (Эллиотт Фридман)