Кузьменко встретился с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла» (Эллиотт Фридман)

Андрей Кузьменко провел встречи с представителями пяти клубов НХЛ.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Журналист рассказал, что «Ванкувер» и входят в список команд, которые интересны игроку. У Кузьменко также были встречи с , «Каролиной» и «Нэшвиллом».

Ожидается, что в течение месяца россиянин примет решение о том, с какой командой подписать контракт.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в составе . В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.