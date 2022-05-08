Кузьменко встретился с представителями «Ванкувера», «Эдмонтона», «Вегаса», «Каролины» и «Нэшвилла» (Эллиотт Фридман)

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Андрей Кузьменко провел встречи с представителями пяти клубов НХЛ.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Журналист рассказал, что «Ванкувер» и «Эдмонтон» входят в список команд, которые интересны игроку. У Кузьменко также были встречи с «Вегасом», «Каролиной» и «Нэшвиллом».

Ожидается, что в течение месяца россиянин примет решение о том, с какой командой НХЛ подписать контракт.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в составе СКА. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх. 

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