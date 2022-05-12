Президент ЦСКА: «Сборная России – святая национальная идея. Все, что нужно для команды – мы отдадим, передадим, подготовим, сделаем»

Игорь Есмантович высказался касательно состава сборной России на Олимпиаде-2022.

– Вы бы рекомендовали Толчинского в сборную России на Олимпиаду?

– Давайте сразу расставим все приоритеты. Мы с работаем в клубе. Но когда речь идет о сборной России – это святая национальная идея. Все, что нужно для сборной – мы отдадим, передадим, подготовим, сделаем. Кровь из носу!

Хоккеисты в сборную России выбираются коллегиальным решением. Так было и перед Олимпиадой в Пекине. Кто-то был за Шипачева, кто-то за Кузьменко, кто-то за Андронова, кто-то за Каюмова. Кто-то был против, уверяю вас.

Голоса могли разделиться, но итоговое решение в моменте принимал тот человек, который был сподвигнут назначением. Для сборной было бы сделано все. И поэтому вполне возможно, что любой хоккеист мог быть в национальной сборной. Любой!

Тут нет никаких приоритетов клуба, что кто-то обиделся, оскорбился, кому-то недоплатили. Но сборная – это святое. Туда попадают не за деньги! – сказал президент , который работал консультантом сборной России во время Олимпиады.

Бабаев о том, что Есмантович сводит счеты с Толчинским: «Даже думать об этом не хочется. Тогда это вообще бардак, а не сборная»