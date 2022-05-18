Гончар о 5 млн в год Малкину: «Несправедливо, Женя заслуживает большего. Он еще может и готов играть в НХЛ»

Теги Металлург Мг Питтсбург Сергей Гончар Евгений Малкин НХЛ КХЛ ТАСС Хоккей

Сергей Гончар считает, что «Питтсбург» сделал несправедливое предложение Евгению Малкину.

Ранее появилась информация, что «Пингвинс» предложили российскому форварду оклад в размере 5 миллионов долларов в год после 9,5 млн, которые он зарабатывал по истекающему в конце этого сезона соглашению.

«Пока он играет на том же уровне, что он и играл.

Понятно, что он становится постарше, но если эти все слухи правдивы, то это несправедливо по отношению к Жене – он заслуживает большего.

Решение [о возвращении в «Металлург»] он будет сам принимать. По своему здоровью и качеству игры он может еще играть в НХЛ, а что он сам решит и его семья, надо спрашивать только у него.

Он показывает хорошую игру в НХЛ на данный момент, и по моему мнению, он еще может и готов в НХЛ играть», – сказал бывший тренер «Питтсбурга».

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