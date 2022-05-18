Гончар о 5 млн в год Малкину: «Несправедливо, Женя заслуживает большего. Он еще может и готов играть в НХЛ»

Сергей Гончар считает, что «Питтсбург» сделал несправедливое предложение Евгению Малкину.
Ранее появилась информация, что «Пингвинс» предложили российскому форварду оклад в размере 5 миллионов долларов в год после 9,5 млн, которые он зарабатывал по истекающему в конце этого сезона соглашению.
«Пока он играет на том же уровне, что он и играл.
Понятно, что он становится постарше, но если эти все слухи правдивы, то это несправедливо по отношению к Жене – он заслуживает большего.
Решение [о возвращении в «Металлург»] он будет сам принимать. По своему здоровью и качеству игры он может еще играть в НХЛ, а что он сам решит и его семья, надо спрашивать только у него.
Он показывает хорошую игру в НХЛ на данный момент, и по моему мнению, он еще может и готов в НХЛ играть», – сказал бывший тренер «Питтсбурга».