Гончар о 5 млн в год Малкину: «Несправедливо, Женя заслуживает большего. Он еще может и готов играть в НХЛ»

считает, что сделал несправедливое предложение Евгению Малкину.

Ранее появилась информация, что «Пингвинс» предложили российскому форварду оклад в размере 5 миллионов долларов в год после 9,5 млн, которые он зарабатывал по истекающему в конце этого сезона соглашению.

«Пока он играет на том же уровне, что он и играл.

Понятно, что он становится постарше, но если эти все слухи правдивы, то это несправедливо по отношению к Жене – он заслуживает большего.

Решение [о возвращении в ] он будет сам принимать. По своему здоровью и качеству игры он может еще играть в НХЛ, а что он сам решит и его семья, надо спрашивать только у него.

Он показывает хорошую игру в НХЛ на данный момент, и по моему мнению, он еще может и готов в играть», – сказал бывший тренер «Питтсбурга».