Евгений Малкин: «Я хочу остаться в «Питтсбурге». Надеюсь, завершу карьеру здесь»

сообщил, что хотел бы завершить карьеру в .

Нападающий играет за клуб с 2006 года. Срок соглашения форварда с «Питтсбургом» истекает 1 июля.

«Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков.

Если этой команде нужна новая кровь и молодые ребята, и они скажут мне двигаться дальше, то посмотрим...

Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, я завершу здесь карьеру», – сказал Малкин.

«Питтсбург» предлагал Малкину и Летангу контракты на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов. Кросби недоволен условиями (Роб Росси)