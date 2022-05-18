Вайсфельд о словах Волкова про Яшкина: «С русского на русский – «Авангарду» он интересен, но только если позвонят агенты. Не настолько, чтобы звонили из клуба»

высказался об интересе к Дмитрию Яшкину.

Генменеджер клуба Алексей Волков ранее охарактеризовал его так: «Мы бы хотели рассмотреть такую возможность, но от его представителей никаких данных и вводных не поступало».

«Если честно, у есть такая манера – сложно говорить о простых вещах, и иногда трудно понять, что он имеет ввиду. Попробую перевести с русского на русский.

Яшкин, в принципе, «Авангарду» интересен, но только если позвонят агенты, при этом, он не настолько интересен, чтобы из клуба позвонили сами.

Смысл в том, что если ты интересуешься игроком, то это одна цена, а если тебе предлагают хоккеиста, то уже совсем другая – со «скидкой».

Хотя я, честно говоря, думаю, что тут вопрос вообще в другом – ни чехи, ни финны, полагаю, в КХЛ пока вообще не поедут. Да, Яшкин, по сути, с русскими корнями, но это не имеет никакого значения, потому что гражданство у него чешское», – сказал экс-генменеджер клубов .

Экс-форвард «Динамо» Яшкин может вернуться в КХЛ. Топ-клубы лиги обозначили интерес