Максим Сушинский: «Волков – тот еще мумия и номинал! Такие люди управляют «Авангардом», к сожалению»

назвал «мумией и номиналом» генерального менеджера «Авангарда».

Бывший президент омского клуба прокомментировал отстранение Егора Шастина от работы в академии из-за оскорблений молодых хоккеистов в нетрезвом виде.

«Не слышал ничего об этом. Я не знаю внутренних дел клуба. Главное, что расследование сейчас ведется.

Шастин был тренером академии? И что? После его ухода что-то поменяется? Надо у спросить. Он точно скажет!

еще есть. Но он ничего не скажет. Тот еще мумия и номинал!

Я слежу за «Авангардом». Хоть я давно за них играл, но поддерживаю команду. Очень жаль клуб. К сожалению, им сейчас управляют такие люди», – сказал Сушинский.