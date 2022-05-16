Максим Сушинский: «Волков – тот еще мумия и номинал! Такие люди управляют «Авангардом», к сожалению»

Максим Сушинский назвал «мумией и номиналом» генерального менеджера «Авангарда».
Бывший президент омского клуба прокомментировал отстранение Егора Шастина от работы в академии «Авангарда» из-за оскорблений молодых хоккеистов в нетрезвом виде.
«Не слышал ничего об этом. Я не знаю внутренних дел клуба. Главное, что расследование сейчас ведется.
Шастин был тренером академии? И что? После его ухода что-то поменяется? Надо у Александра Крылова спросить. Он точно скажет!
Алексей Волков еще есть. Но он ничего не скажет. Тот еще мумия и номинал!
Я слежу за «Авангардом». Хоть я давно за них играл, но поддерживаю команду. Очень жаль клуб. К сожалению, им сейчас управляют такие люди», – сказал Сушинский.