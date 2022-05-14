Генменеджер «Авангарда»: «Костину предложено подписать с нами контракт. Продолжим диалог после того, как он закончит чемпионат»

Алексей Волков сообщил, что «Авангард» предложил контракт Климу Костину.

– Вы в интервью заявляли, что как вариант может получиться вернуть . Следите за его делами, что у него сейчас происходит, и как можно оценивать перспективу?

– Клим сейчас играет в плей-офф со своей командой в , первая команда вышла в следующий раунд Кубка Стэнли. Как только закончится его участие в плей-офф – мы свяжемся с ним. Ему также было предложено подписать с нами контракт, права закреплены за клубом, и мы продолжим наш диалог после того, как Клим закончит свой чемпионат в Северной Америке.

Мы на него рассчитываем, мы думаем, что ему будет интересно наше предложение, как сложится дальше – мы будем смотреть по факту.

У него заканчивается контракт с клубом НХЛ, поэтому с той стороны, наверное, тоже будут предприняты какие-то шаги для того, чтобы его подписать. Он провел очень неплохое начало, потом вмешалась травма, после которой он восстанавливался и не смог набрать обороты, проиграл конкуренцию, к сожалению, нашему соотечественнику Алексею Торопченко, который [вчера] набрал первое очко в плей-офф за .

Я думаю, сейчас Клим сосредоточен на игре за фарм-клуб для того, чтобы поднять свои акции при подписании контракта с клубом , – сказал генеральный менеджер .