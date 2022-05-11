Экс-форвард «Динамо» Яшкин может вернуться в КХЛ. Топ-клубы лиги обозначали интерес

готов снова играть в КХЛ.

29-летний чешский нападающий может подписать контракт с клубом КХЛ в случае, если не найдет вариант соглашения с командой в .

Об этом рассказал российский агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Конкретный интерес Яшкину уже обозначили четыре топ-клуба с Востока и Запада.

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона он играл за московское . В сезоне-2020/21 стал лучшим снайпером с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.