Экс-форвард «Динамо» Яшкин может вернуться в КХЛ. Топ-клубы лиги обозначали интерес

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Дмитрий Яшкин готов снова играть в КХЛ.

29-летний чешский нападающий может подписать контракт с клубом КХЛ в случае, если не найдет вариант соглашения с командой в НХЛ.

Об этом рассказал российский агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Конкретный интерес Яшкину уже обозначили четыре топ-клуба с Востока и Запада.

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона он играл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата. 

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