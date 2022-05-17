Данис Зарипов: «Рубин» должен давать результат. Это зависит и от тренера, и от игроков»

Данис Зарипов выразил поддержку «Рубину» в преддверии матча с «Уфой».

Игра состоится 21 мая. «Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе».

– К сожалению, меня в Казани не будет и лично сходить на этот матч я не смогу. Но все равно я ребят из «Рубина» буду поддерживать, очень за них переживаю. Это известная казанская команда, и она должна давать результат.

– Что скажете о работе Слуцкого в этом сезоне?

– Ничего говорить на эту тему не буду, поскольку не знаю всех нюансов, которые происходят в «Рубине». Я сам много лет отдал хоккею. И прекрасно понимаю, что в любой команде не один человек все решает. Результат зависит и от каждого тренера, и игрока.

– Для казанцев очень важно, чтобы «Рубин» остался в Премьер-лиге?

– Конечно. В Татарстане футболом увлечено огромное количество людей. Так же, как и хоккеем, – сказал нападающий.

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