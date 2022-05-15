«Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в последнем туре

«Рубину» угрожает вылет из .

Сегодня команда Леонида Слуцкого проиграла (0:3) и опустилась на 14-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 29 туров.

15-е место в таблице занимает «Уфа», вчера обыгравшая тульский «Арсенал». У команды Алексея Стукалова 27 очков.

В заключительном туре РПЛ казанский клуб дома сыграет с «Уфой». Если проиграет, то вылетит из РПЛ напрямую, а «Уфа» попадет в стыки.

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