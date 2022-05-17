«Хоккей становится намного быстрее. Как сказал Клопп: «Лучший созидатель – это давление, прессинг». Марченко об игре

высказался об игре сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022.

– Вы всегда любили творчест­во на льду. Как отнеслись к довольно тягучему стилю, который проповедовала сборная России, да и многие другие команды на Играх?

– Это было в принципе ожидаемо, но не из‑за того, что сборная России только концентрировалась на результате. Просто не все получалось в атаке в плане созидания.

Хоккей все время меняется, становится намного быстрее. Это очень заметно, если смотреть и международные матчи, и .

Все строится на давлении, на игре без шайбы. Как‑то тренер футбольного «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал: «Лучший созидатель, лучший плеймейкер на поле – это давление, прессинг».

– Справедливо…

– Конечно, одно не получится без другого. Надо уметь бегать без шайбы, что лично я не очень люблю. Да и, наверное, никто не любит. Но приходится учиться отбирать, чтобы потом созидать. А если ты уже забрал шайбу, то можешь делать, что захочешь в атаке. И мне это нравится! Поэтому думаю, что готов к нынешним реалиям хоккея, – сказал нападающий .

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