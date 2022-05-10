Марченко о Пекине-2022: «Лед был плохой, шайба прыгала. Все было как-то куце. Так весь турнир и прошел. Бах-бах-бах, и непонятно, как мы оказались в финале»

сообщил, что на Олимпиаде-2022 в Пекине был плохой лед.

проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале турнира.

Напомним, Марченко не попал в основную заявку команды.

– В Пекине были предпосылки, что вас переведут в основную заявку?

– Меня пару раз оставляли с командой. Но мне ничего не обещали. Да и как обещать, если все игры складывались по-разному? Да, говорили: «Возможно, сыграешь. Готовься. Ты в хорошей форме». Но когда дело доходило до перестановок, то решения принимали в пользу других игроков.

– Вы ведь вместе с Самоновым и Кузьменко присоединились к команде в Новогорске позже остальных.

– Не могу сказать по поводу Кузьменко и Самонова. Я же был не в лучших кондициях, потому что незадолго до этого переболел. Не помню, сколько времени лечился, но у меня была болезнь. Поэтому и присоединился к команде чуть позже остальных. При этом даже в Новогорске мне пришлось какое-то время посидеть из-за того, что болезнь не проходила.

– Каким с трибун показался хоккей на ? По ТВ смотреть это было, прямо скажем, тяжело.

– Да, было много критики. Но ведь результат есть. Все парни старались. План, требования и тактика были такими же, как на Кубке Первого канала, где реально был хороший атакующий хоккей. Мы тогда просели только в матче со Швецией, который шел сразу после игры с канадцами.

В Пекине у нас просто не пошло. Не скажу, что дело в составе и подборе игроков. Все старались выполнять тренерское задание, но вместе все не склеилось. И никто не мог понять, почему так происходит.

Из позитива была классная игра вратаря и обороны. Да, где-то не хватило в атаке. Все, включая меня, ждали, что сборная будет показывать хоккей, как на Кубке Первого канала. Почему так сложилось? Я не знаю.

Кстати, в Пекине был реально плохой лед. Это не отмазка, которая должна нас оправдать. Но лед оказался реально ужасным. Он был каким-то мягким и тонким, с кучей бугорков, из-за которых постоянно прыгала шайба. Все было как-то непонятно, куце... Вот так весь турнир и прошел. Бах-бах-бах, и непонятно, как мы оказались в финале, – сказал нападающий сборной России и .