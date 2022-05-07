Марченко об игре в ВХЛ: «Мне давали раскрепоститься, выпускали в большинстве, играл больше, чем в КХЛ. Получал удовольствие от того, что забивал»

рассказал о получении игровой практики в ВХЛ.

– Вы неплохо начали регулярный чемпионат, но потом стали попадать в запас, отправились в ВХЛ. Какие претензии были к вам со стороны тренерского штаба?

– Все понимают, что я должен забивать голы и отдавать передачи. Неважно, в каких кондициях, я должен выходить и забивать.

С конца октября – начала ноября моя статистика упала. Я не забиваю, меня отравляют в ВХЛ или убирают в неиграющий состав. В октябре я еще приболел, физически немного не выдержал.

– Вас удивила ситуация с , которые еще с предсезонки попал в немилость?

– Единственное, что могу сказать по этой теме: мне понравилось с ним играть в Высшей лиге. В плей-офф «СКА-Неве» его не хватило. Остальное – к Ване Морозову.

– Когда вас еще вместе с Бардаковым в ноябре отправили играть в Верхнюю Пышму за «СКА-Неву», это выглядело как ссылка. Вам самим было неприятно и обидно?

– Нет, я ничего не могу сказать плохого про Вышку. Благодарен, что меня спускали в «Неву», потому что там я много играл, намного больше, чем в КХЛ. Я смотрел на свое развитие и игру в атаке. В атаке играть всегда интереснее.

И когда я приезжал в ВХЛ, играл по 20 минут, выходил и делал, что хочу, это было приятно. И в зоне атаки развивал разные моменты, оттачивал мастерство, тренировал определенные навыки.

– Разве не было ощущения, что это шаг назад? Вы все-таки в Высшей лиге до этого играли три года назад.

– Я получал удовольствие от того, что забивал. В КХЛ я играл в четвертом звене и не забивал. Конечно, круто играть в СКА, но хочется кайфовать от заброшенных шайб.

Я понимаю, какого плана игрок. В ВХЛ мне давали раскрепоститься, выпускали в большинстве. И все получалось. Когда приехал в «СКА-Неву», сразу забил две. Уточню, что мог забить третью, но Ваня Морозов мне не отдал, – сказал нападающий «Коламбуса».