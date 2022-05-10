Марченко о «Коламбусе»: «Никто ничего не обещает, и это правильно. Хочу приехать туда и показать, на что способен»

сообщил, что в «Коламбусе» никто ничего не обещает.

– «Коламбус» уже обрисовал план вашего развития? Есть четкое понимание, где начнете следующий сезон?

– Нет, никто ничего не обещает, и это правильно. Да и сам я не спрашиваю, потому что это как-то некорректно. Просто хочу приехать туда и показать, на что способен. У меня будет двухнедельный турнир новичков плюс тренировочный лагерь. Буду стараться показывать свой хоккей, а там уже посмотрим.

– В Северной Америке праворуких обычно используют справа. Готовы к тому, что придется играть не на родном фланге?

– Да, я больше играю слева. И, скажу честно, слева мне нравится играть куда больше, чем справа. Уже и сам привык, и некоторые приемы использую, которые можно провернуть только с левого края. Но я раз десять за сезон выходил справа и не терял качества игры.

Не могу сказать, на каком фланге меня видят в «Коламбусе». Если у меня будет выбор, то предпочту играть слева. Хотя я люблю сыграть и в центре – только дали бы шанс.

– Какие пожелания были у клуба в плане летней подготовки?

– Каких-то указаний не получал. И, наверное, это правильно. Все-таки они меня еще не видели ни на льду, ни на тестах. Может быть, после треннинг-кемпа и будут какие-то советы. Думаю, никаких серьезных нареканий не последует. Сейчас хоккей на таком уровне, что каждый профессионал должен знать, что ему больше всего нужно.

– Как плотно следили за результатами «Блю Джекетс»? Уже есть понимание, в какой хоккей играет ?

– Это ведь первый сезон Ларсена в роли главного тренера «Коламбуса». До этого был Торторелла, и, насколько понимаю, хоккей очень сильно поменялся. Торторелла – великий тренер, но у него свои убеждения и свои психологические приемы. Так что в последний год система «Коламбуса» точно изменилась. Но пока не могу сказать, в какую сторону.

В основном все команды играют в похожий хоккей. И я сейчас говорю даже не про схемы и тактику, а про понимание игры и скорости – почти все бегут и активно играют в давление, – сказал новичок .