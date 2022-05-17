Майк Смит о Макдэвиде: «Все видели его решимость потащить команду и сделать то, что делают хорошие капитаны»

считает, что в первом раунде был настоящим капитаном.

выбил «Лос-Анджелес» (4-3), нападающий набрал 14 (4+10) очков в 7 играх, повторив рекорд для одной серии плей-офф в XXI веке.

«Он чувствует себя обязанным подавать пример. Его истинный характер проявился в этой серии. Все видели, сколько у него было решимости пойти вперед, потащить команду и сделать то, что делают хорошие капитаны.

И все это не разошлось с делом. Он пошел и сделал это, а ребята последовали его примеру. И я уверен, что он продолжит это делать», – сказал Смит.