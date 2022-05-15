Макдэвид о 2:0 с «Кингс» в 7-м матче: «Приятно выиграть именно так. Всегда много говорят об оборонительной стороне игры»

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Коннор Макдэвид рад победе «Эдмонтона» в 7-м матче с «Лос-Анджелесом» со счетом 2:0. 

«Ойлерс» прошли «Кингс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3), выиграв первую серию плей-офф с 2017 года. 

«Приятно выиграть именно так. Всегда много говорят об оборонительной стороне игры.

Поэтому для нас очень хорошо, что мы вышли вперед в важный момент и выиграли со счетом 2:0.

Смитти сыграл отлично, и в целом ощущался вклад каждого», – сказал капитан «Эдмонтона», набравший в этом матче 2 (1+1) очка. 

Один из лучших матчей в карьере Макдэвида: валил соперников, сыграл почти полчаса и протащил «Эдмонтон» во второй раунд

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