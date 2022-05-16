Макдэвид был на льду во время 20 из 26 голов «Эдмонтона» в серии с «Кингс». Голевые моменты с Коннором на льду – 68:24 в пользу «Ойлерс»

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Коннор Макдэвид показал впечатляющую статистику в серии против «Лос-Анджелеса».

«Эдмонтон» обыграл «Кингс» (2:0) в седьмом матче серии благодаря двум очкам канадского форварда и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Калгари».

В общей сложности Макдэвид находился на льду в 20 случаях из 26, когда «Эдмонтон» забивал.

В том числе «Ойлерс» создавали значительно больше голевых моментов, чем соперник, когда Коннор присутствовал на льду – 68:24 в пользу «Эдмонтона».

Макдэвид набрал 14 (4+10) очков в 7 матчах серии с «Лос-Анджелесом».

Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость

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