Макдэвид набрал 1+1 в 7-м матче с «Лос-Анджелесом». У него 14 очков в серии – повторение рекорда XXI века

набрал 14 очков в серии с , повторив рекорд XXI века.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в седьмом матче серии с «Кингс» (2:0, 4-3).

Он ассистировал Коди Сиси при победной шайбе, а на 57-й минуте сумел переиграть вратаря Джонатана Куика и забить гол.

В его активе 14 (4+10) очков в 7 матчах серии. Макдэвид повторил рекорд XXI века по числу очков за одну серию плей-офф.

Его делили 3 игрока – (8+6 в 7 матчах серии «Вашингтона» с «Питтсбургом» в 2009 году), (5+9 в 6 матчах серии «Питтсбурга» с «Оттавой» в 2010 году) и Клод Жиру (6+8 в 6 матчах серии «Филадельфии» с «Питтсбургом» в 2012 году).

Рекорд лиги принадлежит Рику Миддлтону (19 очков – 5+14 в 7 матчах серии «Бостона» с «Баффало» в 1983 году).

На 2-м месте идет Уэйн Гретцки (18 очков – 4+14 в 6 матчах серии с «Чикаго» в 1985 году), на 3-м – Марио Лемье (17 очков – 7+10 в 6 матчах серии «Питтсбурга» с «Вашингтоном» в 1992 году).