Филипенко о том, может ли «Югра» стать фарм-клубом: «Нет, мы отошли от этого. На предстоящий сезон это не обсуждается»

Василий Филипенко ответил на вопрос о том, может ли стать фарм-клубом.

«Нет, [«Югра» не планирует становиться фарм-клубом], мы отошли от этого, мы первый сезон работали с , но понимаете, в этом есть и плюсы, и минусы.

На наш взгляд, статус фарм-клуба где-то в чем-то почетен и где-то позволяет пользоваться некими игроками из больших клубов, но в то же время ты начинаешь взаимозависеть от этого клуба, и порой, если мы ставим перед собой какие-то максимальные задачи, то тут начинается некий конфликт.

На предстоящий сезон это не обсуждается, по крайней мере, в прошлый и этот сезоны мы показали, что мы в принципе можем неплохо играть», – сказал генеральный директор «Югры».