Михайлов о совете ФХР: «Подбор игроков в атаке сборной на Олимпиаде был не тот, все сказали так. Очень много работяг»

Борис Михайлов раскритиковал состав сборной России на Олимпиаде-2022.
Сегодня состоялось заседание тренерского совета ФХР, членом которого является Михайлов. По его итогам главный тренер Алексей Жамнов получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на Олимпиаде.
«Это был первый тренерский совет после четырехлетнего перерыва. Считаю, что он прошел плодотворно: и Бобарико, и Жамнов отчитались, работа и того, и другого была признана удовлетворительной единогласно.
Тренеры высказали свои замечания и пожелания, чтобы в дальнейшем тренерский совет активно работал по кандидатам в национальную сборную, мужскую и женскую.
Все выступающие сказали, что подбор игроков в атаке был не тот: не было нападающих, которые в нужный момент могли забить. Очень много было так называемых работяг и не было тех, кто в самый важный момент мог взять на себя завершение атаки. Это было высказано Жамнову, он с этим согласился, ответил, почему так произошло.
Все кандидаты в сборную России приходили в разном состоянии, не было критического отбора со стороны тренерского совета, который мог бы подсказать.
Думаю, такого не должно повториться, любой тренер должен давать характеристику игроку. Надо делать замечания, а не говорить общими фразами», – сказал двукратный олимпийский чемпион.