Михайлов о совете ФХР: «Подбор игроков в атаке сборной на Олимпиаде был не тот, все сказали так. Очень много работяг»

раскритиковал состав сборной России на Олимпиаде-2022.

Сегодня состоялось заседание тренерского совета , членом которого является Михайлов. По его итогам главный тренер получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на .

«Это был первый тренерский совет после четырехлетнего перерыва. Считаю, что он прошел плодотворно: и Бобарико, и Жамнов отчитались, работа и того, и другого была признана удовлетворительной единогласно.

Тренеры высказали свои замечания и пожелания, чтобы в дальнейшем тренерский совет активно работал по кандидатам в национальную сборную, мужскую и женскую.

Все выступающие сказали, что подбор игроков в атаке был не тот: не было нападающих, которые в нужный момент могли забить. Очень много было так называемых работяг и не было тех, кто в самый важный момент мог взять на себя завершение атаки. Это было высказано Жамнову, он с этим согласился, ответил, почему так произошло.

Все кандидаты в сборную России приходили в разном состоянии, не было критического отбора со стороны тренерского совета, который мог бы подсказать.

Думаю, такого не должно повториться, любой тренер должен давать характеристику игроку. Надо делать замечания, а не говорить общими фразами», – сказал двукратный олимпийский чемпион.