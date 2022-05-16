Гендиректор «Салавата»: «Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» рассказал о селекции команды в межсезонье.
– У вас идут переговоры с Иваном Дроздовым?
– Мы им интересуемся. Мы сделали свое предложение, теперь ждем развития событий.
Игрок принадлежит «Спартаку». У них есть свои цели. Там Роман Беляев, который работал у нас. Он щепетильно относится ко всем моментам.
– Можете сказать что-то про Эдди Паскуале?
– У нас было предложение. Но переговоры мы не ведем.
– Все болельщики переживают, что «Салават» упустит всех игроков.
– Ничего страшного. Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. У нас были предложения, многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили.
Вы заметили, какие сейчас у всех длинные контракты? Это говорит, что они вкладывают туда сегодняшний рынок.
Неизвестно, что будет через полгода. Мы не можем смотреть в дальнюю, как делают это игроки.
Мы не хотим быть разочарованными. Молодежь, которая у нас есть, дает нам спать спокойно. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам.
– Сколько процентов можете дать, что Андрей Кареев окажется в «Салавате»?
– 50 на 50. У меня с ним состоялся личный разговор. Я сказал ему о нашем предложении.
Он должен принять решение до конца мая. Тогда начнутся переговоры, – сказал Ринат Баширов в интервью «Роман с хоккеем».