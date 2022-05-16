Гендиректор «Салавата»: «Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам»

Генеральный директор рассказал о селекции команды в межсезонье.

– У вас идут переговоры с ?

– Мы им интересуемся. Мы сделали свое предложение, теперь ждем развития событий.

Игрок принадлежит . У них есть свои цели. Там Роман Беляев, который работал у нас. Он щепетильно относится ко всем моментам.

– Можете сказать что-то про ?

– У нас было предложение. Но переговоры мы не ведем.

– Все болельщики переживают, что «Салават» упустит всех игроков.

– Ничего страшного. Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. У нас были предложения, многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили.

Вы заметили, какие сейчас у всех длинные контракты? Это говорит, что они вкладывают туда сегодняшний рынок.

Неизвестно, что будет через полгода. Мы не можем смотреть в дальнюю, как делают это игроки.

Мы не хотим быть разочарованными. Молодежь, которая у нас есть, дает нам спать спокойно. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам.

– Сколько процентов можете дать, что окажется в «Салавате»?

– 50 на 50. У меня с ним состоялся личный разговор. Я сказал ему о нашем предложении.

Он должен принять решение до конца мая. Тогда начнутся переговоры, – сказал Ринат Баширов в интервью «Роман с хоккеем».