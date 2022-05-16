Гендиректор «Салавата»: «Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам»

Теги Салават Юлаев Спартак КХЛ Андрей Кареев Роман Беляев Эдди Паскуале Иван Дроздов Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» рассказал о селекции команды в межсезонье.

– У вас идут переговоры с Иваном Дроздовым?

– Мы им интересуемся. Мы сделали свое предложение, теперь ждем развития событий.

Игрок принадлежит «Спартаку». У них есть свои цели. Там Роман Беляев, который работал у нас. Он щепетильно относится ко всем моментам.

– Можете сказать что-то про Эдди Паскуале?

– У нас было предложение. Но переговоры мы не ведем.

– Все болельщики переживают, что «Салават» упустит всех игроков.

– Ничего страшного. Показывать работу путем скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. У нас были предложения, многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили.

Вы заметили, какие сейчас у всех длинные контракты? Это говорит, что они вкладывают туда сегодняшний рынок.

Неизвестно, что будет через полгода. Мы не можем смотреть в дальнюю, как делают это игроки.

Мы не хотим быть разочарованными. Молодежь, которая у нас есть, дает нам спать спокойно. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам.

– Сколько процентов можете дать, что Андрей Кареев окажется в «Салавате»?

– 50 на 50. У меня с ним состоялся личный разговор. Я сказал ему о нашем предложении.

Он должен принять решение до конца мая. Тогда начнутся переговоры, – сказал Ринат Баширов в интервью «Роман с хоккеем».

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