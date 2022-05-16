Гендиректор «Салавата» о Метсоле: «Пропала уверенность во вратаре, мы поговорили, он согласился с нами, но обиделся. По его взгляду чувствовалось, что я виноват»

Ринат Баширов прокомментировал решение заранее подписать контракт с .

– 1 мая «Автомобилист» объявил, что подписал контракт с Юхой Метсолой. Вы знали, что ваш вратарь подписал контракт еще в январе?

– Мы об этом знали. Спросили об этом, но нам сказали, что нет.

Но рынок очень узкий, все все знают. Нам рассказали, что уже есть договоренность о контракте, сроке соглашения и сумме.

Мы понимали, почему он так сделал. Если вы помните, в начале сезона у нас был разговор с ним. У нас была сильная команда, но во вратаре пропала уверенность.

Мы хорошо поговорили, он был согласен с нашей точкой зрения. Как я понял, он обиделся после этого. По его взгляду чувствовалось, что я виноват.

– Юха плохо сыграл предсезонку, и в этот момент вы начали с ним разговор?

– Да. После этого он работал так, что развеял все сомнения в себе. Но из всего этого вышло так, что он начал вести переговоры.

Мы об этом знали. Главное, что он качественно выполнял свою работу, – сказал генеральный директор в интервью «Роман с хоккеем».