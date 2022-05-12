Гендиректор «Салавата»: «У легионеров сохраняется интерес к КХЛ. Просто все ждут первых подписаний»

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» сообщил, что иностранцам по-прежнему интересно играть в КХЛ.

«Мы ведем переговоры с иностранцами. Есть предварительные договоренности, но ситуация меняется.

У нас сорвалось одно подписание, но из-за политической ситуации соглашение не было подписано.

Нам очень не хватало того игрока, который не подписал контракт. У легионеров сохраняется интерес к нашей лиге.

Есть игроки из определенных стран, которые при всем желании не могут к нам приехать. Там это вызывает осуждение. С хоккеистами из этих стран не ведем переговоры.

Легионеры будут подписаны. Я даже не удивлюсь, если их будет не так мало, как мы думали. Просто все ждут первых подписаний», – сказал Ринат Баширов в прямом эфире «Радио Номер Один».

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