У Кросби сотрясение мозга

У капитана диагностировано сотрясение мозга.

Канадец получил сотрясение мозга, об этом сообщает The Athletic.

34-летний форвард «Пингвинс» получил повреждение верхней части тела на 35-й минуте пятого матча (3:5) в результате силового приема в исполнении защитника «Рейнджерс» .

В шестой игре Кросби не принимал участие.

В субботу, за день до седьмой игры серии с , канадец вышел на лед примерно за 23 минуты до начала тренировки «Питтсбурга».

«Он в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Он делает все возможное, чтобы вернуться и подготовиться как можно быстрее. Посмотрим, как пойдет этот процесс», – сказал главный тренер Майк Салливан.

Шестеркин вытащил «Рейнджерс» в седьмой матч. Он был очень внимателен в своих воротах и создал гол в чужие