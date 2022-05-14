У Кросби сотрясение мозга

У капитана «Питтсбурга» диагностировано сотрясение мозга.
Канадец Сидни Кросби получил сотрясение мозга, об этом сообщает The Athletic.
34-летний форвард «Пингвинс» получил повреждение верхней части тела на 35-й минуте пятого матча (3:5) в результате силового приема в исполнении защитника «Рейнджерс» Джейка Трубы.
В шестой игре Кросби не принимал участие.
В субботу, за день до седьмой игры серии с «Рейнджерс», канадец вышел на лед примерно за 23 минуты до начала тренировки «Питтсбурга».
«Он в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Он делает все возможное, чтобы вернуться и подготовиться как можно быстрее. Посмотрим, как пойдет этот процесс», – сказал главный тренер Майк Салливан.
Шестеркин вытащил «Рейнджерс» в седьмой матч. Он был очень внимателен в своих воротах и создал гол в чужие