«Питтсбург» вызвал Зогорну из АХЛ на фоне травмы Кросби

«Питтсбург» добавил игрока в основной состав из-за травмы .

Команда вызвала чешского нападающего Радима Зогорну из АХЛ в преддверии шестого матча серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

26-летний форвард набрал 6 (2+4) очков в 17 играх регулярного чемпионата за «Пингвинс».

Сейчас фарм-клуб «Уилкс-Бэрри» играет в плей-офф АХЛ, и Зогорна записал на свой счет 5 (2+3) баллов в 4 играх Кубка Колдера.

Напомним, что Кросби получил травму верхней части тела в пятой игре с клубом из Нью-Йорка после силового приема Джейка Трубы.

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