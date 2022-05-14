Кросби может сыграть в седьмом матче с «Рейнджерс»

может сыграть в седьмом матче серии с «Рейнджерс» (3-3).

Игра состоится 16 мая.

Нападающий «Питтсбурга» принял участие в тренировке команды. Он вышел на лед примерно за 23 минуты до начала занятия.

Напомним, Кросби пропустил шестой матч с «Рейнджерс» из-за травмы. Он получил повреждение верхней части тела на 35-й минуте пятого матча (3:5) в результате силового приема в исполнении защитника «Рейнджерс» Джейка Трубы.

Главный тренер сказал, что статус Кросби, и – «со дня на день». Он не исключил их участия в седьмом матче.