Кросби может сыграть в седьмом матче с «Рейнджерс»

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Сидни Кросби может сыграть в седьмом матче серии с «Рейнджерс» (3-3).

Игра состоится 16 мая.

Нападающий «Питтсбурга» принял участие в тренировке команды. Он вышел на лед примерно за 23 минуты до начала занятия.

Напомним, Кросби пропустил шестой матч с «Рейнджерс» из-за травмы. Он получил повреждение верхней части тела на 35-й минуте пятого матча (3:5) в результате силового приема в исполнении защитника «Рейнджерс» Джейка Трубы.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сказал, что статус Кросби, Тристана Джерри и Рикарда Ракелля – «со дня на день». Он не исключил их участия в седьмом матче.

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