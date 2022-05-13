Кросби пропустит 6-й матч «Питтсбурга» с «Рейнджерс» из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» пропустит ближайший матч с «Рейнджерс».

Перед 6-й игрой серии Кубка Стэнли, в которой его команда ведет 3-2, главный тренер «пингвинов» сообщил о том, что капитан продолжит восстанавливаться от повреждения.

Кросби получил травму верхней части тела на 35-й минуте пятого матча (3:5) в результате силового приема в исполнении защитника «Рейнджерс» Джейка Трубы.

Со статистикой выступлений 34-летнего канадца можно ознакомиться здесь.

Шестой матч между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» начнется 14 мая в 02:00 по московскому времени.

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