Салливан о пропуске Кросби 6-й игры с «Рейнджерс»: «Не сказать, что это непривычная ситуация»

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о травме форварда .

Капитан пропустит шестую игру серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3-2) из-за повреждения, полученного в пятой.

«Нельзя сказать, что это непривычная ситуация. В таких условиях мы провели заметную часть сезона.

Для других парней это прекрасная возможность взять инициативу на себя и сыграть более важную роль, а также иными способами внести свой вклад в победу команды.

Думаю, наши игроки с нетерпением ждут возможности проявить себя. Они уже демонстрировали способность отвечать на вызовы. Мы делали это на протяжении большей части сезона», – сказал Салливан.

Шестой матч между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» начнется 14 мая в 02:00 по московскому времени.

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