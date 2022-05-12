Кросби получил травму верхней части тела при 2:0 с «Рейнджерс». «Питтсбург» проиграл 3:5

Форвард не доиграл матч 1-го раунда Кубка Стэнли с (3:5, 3-2 в серии).

Канадец покинул лед на 35-й минуте из-за травмы верхней части тела при счете 2:0 в пользу «пингвинов».

В середине 2-го периода Кросби попал под силовой прием защитника «Рейнджерс» , поднялся со льда и тут же отправился на скамейку. Нападающий провел на площадке еще две смены, прежде чем окончательно покинуть игру.

Кросби – лучший бомбардир «Питтсбурга» в этом плей-офф: 9 (2+7) очков в 5 матчах.