Кросби получил травму верхней части тела при 2:0 с «Рейнджерс». «Питтсбург» проиграл 3:5

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби не доиграл матч 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:5, 3-2 в серии).
Канадец покинул лед на 35-й минуте из-за травмы верхней части тела при счете 2:0 в пользу «пингвинов».
В середине 2-го периода Кросби попал под силовой прием защитника «Рейнджерс» Джейка Трубы, поднялся со льда и тут же отправился на скамейку. Нападающий провел на площадке еще две смены, прежде чем окончательно покинуть игру.
Кросби – лучший бомбардир «Питтсбурга» в этом плей-офф: 9 (2+7) очков в 5 матчах.