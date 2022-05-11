НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Флориды», «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Калгари» сыграет с «Далласом»

«Флорида» примет «Вашингтон» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом», «Даллас» в гостях у «Калгари».
1-й раунд
- Дата проведения
- 12 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-3
- Дата проведения
- 12 мая, 02.30, «BB&T Center»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 12 мая, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
Счет в серии: 2-2
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