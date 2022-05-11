НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Флориды», «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Калгари» сыграет с «Далласом»

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«Флорида» примет «Вашингтон» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом», «Даллас» в гостях у «Калгари».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Рейнджерс – Питтсбург
Дата проведения
12 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

 

Флорида – Вашингтон
Дата проведения
12 мая, 02.30, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

 

Калгари – Даллас
Дата проведения
12 мая, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

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