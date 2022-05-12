Семенов о переходе в «Ак Барс»: «У «Авангарда» большого интереса не увидел, конкретных предложений не получил»

высказался о переходе в «Ак Барс» из .

«У меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе команды я учитывал много факторов, которые помогут завоевать в следующем сезоне. Поэтому выбрал . Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс. В свою очередь могу сказать, что буду делать все для общей победы.

Почему не остался в «Авангарде»? По прилете в Москву после седьмой игры в серии с «Металлургом» у меня состоялся короткий разговор с Алексеем Владимировичем [Волковым]. Мы обменялись благодарностями и договорились, что дальше связь будет через агента. Затем начали поступать предложения от команд, но у «Авангарда» большого интереса ко мне я не увидел и конкретных предложений не получил.

Но я благодарен клубу, руководству, тренерам, персоналу, болельщикам и всем тем людям, с которыми мне посчастливилось работать», – сказал нападающий.