Семенов о переходе в «Ак Барс»: «У «Авангарда» большого интереса не увидел, конкретных предложений не получил»

Теги Ак Барс Авангард Алексей Волков КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Семенов Чемпионат.com Хоккей

Кирилл Семенов высказался о переходе в «Ак Барс» из «Авангарда».

«У меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе команды я учитывал много факторов, которые помогут завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне. Поэтому выбрал «Ак Барс». Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс. В свою очередь могу сказать, что буду делать все для общей победы.

Почему не остался в «Авангарде»? По прилете в Москву после седьмой игры в серии с «Металлургом» у меня состоялся короткий разговор с Алексеем Владимировичем [Волковым]. Мы обменялись благодарностями и договорились, что дальше связь будет через агента. Затем начали поступать предложения от команд, но у «Авангарда» большого интереса ко мне я не увидел и конкретных предложений не получил.

Но я благодарен клубу, руководству, тренерам, персоналу, болельщикам и всем тем людям, с которыми мне посчастливилось работать», – сказал нападающий.

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