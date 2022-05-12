Сушинский об «Авангарде»: «Не согласен с информацией, будто игроки не хотят ехать в Омск. Уверен, дело не в прописке клуба»

Максим Сушинский не согласен с информацией о том, что игроки не хотят ехать в Омск.

Бывший президент оценил действия клуба в межсезонье.

«Как и говорил ранее, я верю в то, что Рябыкин справится с поставленными перед ним задачами, но только при условии, что ему дадут для этого боеспособный состав команды. А если нормальной команды не будет, то тогда никто не справится.

Жду ли я громких подписаний от «Авангарда» в ближайшее время? Для меня главное не громкие подписания, а чтобы команда гремела!

Сразу скажу, не согласен с появившейся информацией, будто хоккеисты не хотят ехать в Омск. Уверен, дело не в прописке клуба. Помню, когда работал в «Авангарде», все с удовольствием откликались на наше предложение. Это крупный сибирский город, с хорошей инфраструктурой, шикарными условиями непосредственно в самом клубе. Каждый день из Омска летают самолеты в Москву и Санкт-Петербург. Едут же игроки в тот же Магнитогорск, не в обиду этому уральскому городу сказано.

Хоккеистам на самом деле все равно где выступать, им важны условия контракта и шансы на победу в чемпионате. Даже тренер в большинстве случаев не столь важен, поэтому не связываю затишье омичей на трансферном рынке и с назначением Рябыкина. Например, в мой первый сезон в Омске мы вообще комплектовались в тот момент, когда Боба Хартли еще не было, он появился, когда состав был собран», – сказал Сушинский.