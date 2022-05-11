Киф о победе над «Тампой» в 5-м матче: «Это не будет иметь значение, если «Торонто» не сделает следующий шаг. Самый сложный шаг»

Шелдон Киф рассказал о победе над «Тампой» (4:3) в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Мэйпл Лифс» вышли вперед в серии – 3-2.

«Не думаю, что этот вечер будет иметь значение, если мы не сделаем следующий шаг. Самый сложный шаг.

Безусловно, я верю, что если мы сможем это сделать, то обязательно будем вспоминать этот вечер как важный момент для нашей команды.

Но нельзя жить только этим моментом. Этот момент прошел, мы берем из него опыт и смотрим на то, чему мы научились.

Вперед самое сложное, поэтому нам нужно сосредоточиться», – сказал главный тренер «Торонто».

Несовершенство «Торонто» делает серию с «Тампой» лучшей на свете. Ради такого хоккея стоит жить