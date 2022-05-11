Спецца произнес речь в раздевалке «Торонто» в первом перерыве 5-го матча с «Тампой» при счете 0:2. «Лифс» выиграли – 4:3

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли Джейсон Спецца НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Хоккей

Джейсон Спецца вдохновил «Торонто» на камбэк в пятом матче серии с «Тампой».

Об этом рассказал форвард «Лифс» Вильям Нюландер. По его словам, 38-летний ветеран произнес речь в первом перерыве при счете 0:2 (при 4:14 по броскам). 

«Торонто» выиграл матч со счетом 4:3 и захватил лидерство в серии – 3-2. Спецца сыграл чуть меньше 6 минут и не отметился в протоколе. 

«Он отличный лидер с большим опытом. Когда он говорит, мы слушаем.

Он сказал, что наша игра была недостаточно хороша, и мы должны начать сражаться. В этом была суть. Во втором периоде мы разбежались», – сказал Нюландер. 

«Спецца действительно хорошо говорил. Думаю, все поняли, что ошибок должно становиться все меньше и меньше», – добавил капитан команды Джон Таварес

«Лифс» получили шанс выиграть первую кубковую серию с 2004 года. Спецца проводит в НХЛ 19-й сезон, он еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. 

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