Купер о 3:4 с «Торонто» после 2:0: «Этот матч мы упустили. Но от нас ускользнула игра, а не серия»

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Тренер «Тампы» не лишился оптимизма при 2-3 в серии с «Торонто»

«Лайтнинг» уступили «Лифс» в пятом матче серии (3:4), имея преимущество в 2 шайбы после первого периода (2:0). 

«Мы здесь, чтобы выиграть серию. Сегодня мы проиграли матч. Мы упустили его, ответственность за это лежит на нас.

Но от нас ускользнула игра, а не серия. Именно так мы смотрим на это. Двигаемся от игры к игре», – сказал Джон Купер

Отметим, что у «Тампы» продолжается серия из 16 побед подряд в матчах плей-офф, следующих за поражениями. 

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