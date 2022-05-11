Купер о 3:4 с «Торонто» после 2:0: «Этот матч мы упустили. Но от нас ускользнула игра, а не серия»

Тренер не лишился оптимизма при 2-3 в серии с .

«Лайтнинг» уступили «Лифс» в пятом матче серии (3:4), имея преимущество в 2 шайбы после первого периода (2:0).

«Мы здесь, чтобы выиграть серию. Сегодня мы проиграли матч. Мы упустили его, ответственность за это лежит на нас.

Но от нас ускользнула игра, а не серия. Именно так мы смотрим на это. Двигаемся от игры к игре», – сказал .

Отметим, что у «Тампы» продолжается серия из 16 побед подряд в матчах плей-офф, следующих за поражениями.