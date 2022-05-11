Мэттьюс о 4:3 с «Тампой»: «Очень важная победа для «Торонто», но дело еще не сделано»

поделился ощущениями от победной шайбы .

Нападающий установил окончательный счет (4:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2).

«Ощущения просто отличные. Полные трибуны, их энергия. Нет ничего лучше атмосферы плей-офф, особенно здесь, в Торонто. Это было что-то невероятное.

Очень важная победа для нас, но работа еще не закончена. Это был хороший вечер – мы отыграли дефицит в 2 шайбы, не теряли надежды и продолжали сражаться. Но, как я уже сказал, дело еще не сделано», – сказал Мэттьюс.