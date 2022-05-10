Юров – 9-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана, Мирошниченко – 11-й, Минтюков – 16-й

Данила Юров занял 9-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана из The Athletic.
Всего в список вошли три российских игрока: Данила Юров, Иван Мирошниченко и Павел Минтюков.
Рейтинг возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
3. н Логан Кули (USNTDP, США)
4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
6. н Каттер Готье (USNTDP, США)
7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
8. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
9. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
10. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
11. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
...16. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
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