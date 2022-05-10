Юров – 9-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана, Мирошниченко – 11-й, Минтюков – 16-й

Теги Металлург Мг рейтинги НХЛ драфт НХЛ Юргорден Ювяскюля юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига КХЛ Пльзень Нитра ТПС Сагино ВХЛ Кингстон Данила Юров Давид Иржичек Шимон Немец Юрай Слафковски Иван Мирошниченко Логан Кули Йоаким Кемелл Шейн Райт Омские Крылья Юнатан Леккеримяки Хоккей

Данила Юров занял 9-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана из The Athletic.

Всего в список вошли три российских игрока: Данила Юров, Иван Мирошниченко и Павел Минтюков.

Рейтинг возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

3. н Логан Кули (USNTDP, США)

4. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

6. н Каттер Готье (USNTDP, США)

7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

8. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

9. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)

10. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

11. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

...16. з Павел Минтюков («Сагино», OHL) 

Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Монреаля» самые высокие шансы на первый пик

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные