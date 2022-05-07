Беттмэн подтвердил, что игроки из России будут доступны для драфта НХЛ-2022

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Комиссионер НХЛ подтвердил, что игроки из России будут доступны для драфта-2022.

Гэри Беттмэн сообщил об этом в перерыве матча первого раунда Кубка Стэнли между «Тампой» и «Торонто» (2:5, 1-2). 

Драфт НХЛ-2022 планируется провести в Монреале 7-8 июля. Ранее стало известно, что российские игроки, выступавшие в российских лигах, не будут приглашены на преддрафтовые тесты. 

В конце февраля лига приостановила деловые отношения с Россией.

Юров – 7-й в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы, Мирошниченко – 11-й

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