Беттмэн подтвердил, что игроки из России будут доступны для драфта НХЛ-2022

Комиссионер НХЛ подтвердил, что игроки из России будут доступны для драфта-2022.

сообщил об этом в перерыве матча первого раунда Кубка Стэнли между «Тампой» и «Торонто» (2:5, 1-2).

Драфт НХЛ-2022 планируется провести в Монреале 7-8 июля. Ранее стало известно, что российские игроки, выступавшие в российских лигах, не будут приглашены на преддрафтовые тесты.

В конце февраля лига приостановила деловые отношения с Россией.

Юров – 7-й в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы, Мирошниченко – 11-й