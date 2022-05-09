«Нью-Джерси» готов рассмотреть обмен выбора в первом раунде драфта

«Нью-Джерси» готов обменять свой выбор в первом раунде драфта НХЛ.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Том Фицджералд.

«Я говорил это еще два драфта назад, в 2020 году, когда у нас было три выбора в первом раунде – я открыт для всего, что может помочь нашей команде стать лучше

Если этот пик поможет привлечь игрока, которого мы знаем и которой поможет повлиять на те результаты, которое мы хотим получить.

Моя работа заключается в том, чтобы улучшить клуб за счет всех активов, которые у нас есть», – сказал Фицджералд.

Шансы «Дэвилс» получить первый пик драфта НХЛ-2022 составляют 8,5%.