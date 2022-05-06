Данила Юров пожелал Ивану Мирошниченко поскорее вернуться в хоккей.
Форвард «Металлурга» прокомментировал тот факт, что оказался выше нападающего системы «Авангарда» в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы.
Юров занял в нем 7-е место, Мирошниченко – 11-е.
«Об этом мне думать не надо. Все-таки Ваня Мирошниченко – мой главный соперник, и хотелось бы пожелать ему выздоровления, чтобы он вернулся.
Думаю, если бы он был здоров, у нас до последнего была бы борьба за первое место в рейтинге России», – сказал Юров.
3 марта «Авангард» сообщил, что у хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина.
Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.