Юров о рейтинге драфта НХЛ: «Мирошниченко – мой главный соперник. Желаю выздоровления, чтобы он вернулся»

Теги Авангард Металлург Мг рейтинги драфт НХЛ КХЛ ТАСС Данила Юров Иван Мирошниченко Хоккей

Данила Юров пожелал Ивану Мирошниченко поскорее вернуться в хоккей.

Форвард «Металлурга» прокомментировал тот факт, что оказался выше нападающего системы «Авангарда» в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы.

Юров занял в нем 7-е место, Мирошниченко – 11-е. 

«Об этом мне думать не надо. Все-таки Ваня Мирошниченко – мой главный соперник, и хотелось бы пожелать ему выздоровления, чтобы он вернулся.

Думаю, если бы он был здоров, у нас до последнего была бы борьба за первое место в рейтинге России», – сказал Юров. 

3 марта «Авангард» сообщил, что у хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина.

Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.

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