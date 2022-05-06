пожелал поскорее вернуться в хоккей.

Форвард прокомментировал тот факт, что оказался выше нападающего системы «Авангарда» в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 среди игроков из Европы.

Юров занял в нем 7-е место, Мирошниченко – 11-е.

«Об этом мне думать не надо. Все-таки Ваня Мирошниченко – мой главный соперник, и хотелось бы пожелать ему выздоровления, чтобы он вернулся.

Думаю, если бы он был здоров, у нас до последнего была бы борьба за первое место в рейтинге России», – сказал Юров.

3 марта сообщил, что у хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина.

Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.