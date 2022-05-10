Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Монреаля» самые высокие шансы на первый пик

Сегодня состоится лотерея драфта НХЛ-2022.
В жеребьевке будут участвовать 16 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.
В этом году, как и в прошлом, розыгрыш определит обладателей первых двух общих выборов. Это значит, что команда, занявшая последнее место в регулярном чемпионате, будет выбирать как минимум третьей.
Кроме того, клуб может подняться максимум на 10 позиций. На общий 1-й номер будут претендовать только 11 команд.
Среди фаворитов драфта НХЛ-2022 называются форварды Шейн Райт и Мэттью Савуа (Канада), Логан Кули (США), Юрай Слафковски (Словакия).
Шансы клубов на победу в лотерее драфта оцениваются следующим образом:
1. «Монреаль» – 18,5%
2. «Аризона» – 13,5%
3. «Сиэтл» – 11,5%
4. «Филадельфия» – 9,5%
5. «Нью-Джерси» – 8,5%
6. «Чикаго» – 7,5%
7. «Оттава» – 6,5%
8. «Детройт» – 6%
9. «Баффало» – 5%
10. «Анахайм» – 3,5%
11. «Сан-Хосе» – 3%
12. «Коламбус» – 2,5%
13. «Айлендерс» – 2%
14. «Виннипег» – 1,5%
15. «Ванкувер» – 0,5%
16. «Вегас» – 0,5%
Юров – 9-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Кори Пронмана, Минтюков – 14-й