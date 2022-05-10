Мерзликин, Кулда и Балцерс – в составе сборной Латвии на ЧМ-2022

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Стал известен состав сборной Латвии на чемпионат мира-2022. 

Вратари: Элвис Мерзликин, Артур Шилов, Густав Григалс.

Защитники: Кристапс Зиле, Янис Якс, Арвилс Бергманис, Артур Кулда, Кристапс Сотниекс, Сандис Шмонс, Карлис Чуксте, Робертс Мамчицс.

Нападающие: Николай Елисеев, Родриго Аболс, Рудолфс БалцерсРоналдс Кениньш, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Ренарc Крастенбергc, Роберт Букартс, Оскар Батня, Рихард Маренис, Оскар Лапинскис, Денис Смирновс, Мартиньш Дзиеркалс, Клавс Вейнбергс.

Напомним, главным тренером команды является Харийс Витолиньш.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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