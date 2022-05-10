Мерзликин, Кулда и Балцерс – в составе сборной Латвии на ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Латвии на чемпионат мира-2022.

Вратари: , Артур Шилов, Густав Григалс.

Защитники: Кристапс Зиле, Янис Якс, Арвилс Бергманис, , Кристапс Сотниекс, Сандис Шмонс, Карлис Чуксте, Робертс Мамчицс.

Нападающие: Николай Елисеев, , , , Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Ренарc Крастенбергc, Роберт Букартс, Оскар Батня, Рихард Маренис, Оскар Лапинскис, Денис Смирновс, Мартиньш Дзиеркалс, Клавс Вейнбергс.

Напомним, главным тренером команды является Харийс Витолиньш.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.