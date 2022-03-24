Лyкaшeнко о хоккее в Бeлaрycи: «Позорище! Вы стали безобразно играть! Национальные виды спорта – футбол и хоккей»

Президент Беларуси считает, что в стране стали безобразно играть в хоккей.

прокомментировал состояние дел в этом виде спорта.

«Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите: это позорище! Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта – футбол и хоккей.

Посмотрите на сборную Латвии. Там-то их всего занимается спортом «двадцать человек», еще пять откуда-то добирают, едут и молотят на всю катушку. И не потому, что они хорошо играют технически. У них дух есть! Они приехали бороться за стpaну!

А у нас гимна не знают. Для них значок повесить на лацкан или еще куда-то – «Да вы что, меня там сразу будут банить в интернете». Это что, спортсмены?

Было три катка крытых, сейчас их 44. Что изменилось? Количеством взяли! Что произошло?

Занимайтесь в хоккейных коробках коньками, как шорт-трек, с лыжероллерами занимайтесь, а потом привезите лучших – по пять спортсменов из каждой области, мы их поселим, и пусть они бегают здесь до посинения в Mинcке. Отличный каток! Пусть бегают!

А то, что мы построим вам сейчас здесь в условиях беспрецедентных санкций, слушайте, вы как будто живете в другом мире. Нет денег для того, чтобы это сделать.

Если бы была уверенность в том, что мы завтра в Moгилеве или в Bитeбcке что-то построим и вы хоть какую-то медаль привезете, надо было бы думать. Но пока вы этим похвастаться не можете», – заявил Лукашенко.