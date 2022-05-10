Юрий Михайлис: «Латвии была быстрее, было хорошее давление со стороны соперника»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис подвел итоги контрольных матчей против Латвии.

– Юрий Владимирович, видно было, что ребята давно не играли, плюс состав из разных клубов?

– То, что из разных клубов – нет, все равно ребята помнят какие-то наши наигрыши, а то, что собрались и был большой промежуток времени – колоссальный можно сказать для хоккея. Кто-то не играл 3-4 месяца и первая игра для нас была «холодным душем». Но второй, третий период более или менее сыграли, на местах попытались сыграть на своих позициях. Что-то прояснялось. Наверное, команда Латвии была быстрее, не наверное – а она была быстрее. Хорошее давление со стороны соперника, мы не успевали за ними, поэтому удалялись опять. Во втором матче снова получили голы, в меньшинстве пропустили. Будем над этим работать. Второй, третий период выровняли игру, стали атаковать, в большинстве забили – уже радует. И скажу, что какие-то моменты появлялись в атаке, не могли реализовать их.

– Что скажете по игре вратарей?

– Им тяжело, например, для Румянцева – это первая игра на таком уровне, наверное, волновался, но затем справился со своим волнением. Второй, третий период неплохо сыграл.

– Все спрашивают об отсутствии Дитца в заявке?

– Дитц в команде, работает по индивидуальному плану.

– Также не увидели болельщики Батырлана Муратова?

– Я скажу, Батырлан – техничный нападающий. Но турнир быстротечный и пока он не вписывается в первые два звена, куда-то его поставить тяжело. Это игрок для будущего, скорее всего мы его пригласим на сборы с «Барысом» и в следующем году будет за сборную играть.

– То есть это игрок первых двух сочетаний?

– Да, он техничный игрок, а у нас эти позиции заняты. Использовать его в игре в меньшинстве – бессмысленно.

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