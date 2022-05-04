Малкин забросил 13-ю победную шайбу в плей-офф и обновил рекорд среди россиян в НХЛ, опередив Федорова и Козлова

забросил 13-ю победную шайбу в плей-офф и обновил российский рекорд.

Российский форвард принес победу в первом матче серии первого раунда против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ).

На его счету стало 13 победных шайб в плей-офф. Это лучший результат среди действующих игроков.

Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24).

Малкин разделил 20-е место в истории еще с 5 игроками, а также установил российский рекорд, превзойдя достижения и (по 12).

Александр Овечкин («Вашингтон») с 10 голами идет на четвертом месте. Пятое делит группа игроков с 7 голами, включая Никиту Кучерова («Тампа»).

Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме