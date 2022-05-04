Малкин забросил 13-ю победную шайбу в плей-офф и обновил рекорд среди россиян в НХЛ, опередив Федорова и Козлова

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Евгений Малкин забросил 13-ю победную шайбу в плей-офф и обновил российский рекорд.

Российский форвард принес «Питтсбургу» победу в первом матче серии первого раунда против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ). 

На его счету стало 13 победных шайб в плей-офф. Это лучший результат среди действующих игроков. 

Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24).

Малкин разделил 20-е место в истории еще с 5 игроками, а также установил российский рекорд, превзойдя достижения Сергея Федорова и Вячеслава Козлова (по 12). 

Александр Овечкин («Вашингтон») с 10 голами идет на четвертом месте. Пятое делит группа игроков с 7 голами, включая Никиту Кучерова («Тампа»). 

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